Microsoft исправила в Excel одну из самых раздражающих проблем

Компания Microsoft представила обновление Office, в котором исправляется одна из самых раздражающих недоработок в Excel. По словам разработчиков, по многочисленным просьбам пользователей была скорректирована одна из самых часто используемых функций Excel: выделение несмежных ячеек с помощью клавиши Ctrl.





Ранее, если пользователь ошибался и случайно выделял лишнюю область, отменить действие было невозможно, и приходилось проделывать всю операцию заново. Пользователи, которые постоянно работают с Excel, регулярно сталкивались с этой проблемой, а при работе с большим объемом данных (например, выделении 30 и более ячеек из разных частей таблицы), она становилась достаточно критичной. Теперь Microsoft добавила возможность снимать выделение ячейки с помощью повторного нажатия на нее кнопкой мыши.



Пока эта функция доступна только участникам программы Office Insiders и тестируется наряду с другими важными обновлениями, но скоро станет доступна для всех желающих.