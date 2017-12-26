Браузер Opera получит защиту от майнеров

Компания Opera представила на суд публики релиз-кандидат бета-версии десктопоного браузера Opera 50. Главным новшеством стала встроенная защита от майнеров.





Функция под названием NoCoin защищает пользователя от встроенных в некоторые сайты манеры криптовалют, которые скрытым образом заставляют ПК работать «на дядю». Как отмечают разработчики, иногда майнинг может продолжаться и после того, как визит на сайт завершен.

Опцию можно активировать через настройки в разделе блокировщика рекламы. После активации опции скрипты-майнеры на страницах начнут блокироваться также, как и обычная реклама.

Загрузить бета-версию Opera для Windows, macOS и Linux можно с сайта Opera.