Браузер Opera получит защиту от майнеров

Компания Opera представила на суд публики релиз-кандидат бета-версии десктопоного браузера Opera 50. Главным новшеством стала встроенная защита от майнеров.


Функция под названием NoCoin защищает пользователя от встроенных в некоторые сайты манеры криптовалют, которые скрытым образом заставляют ПК работать «на дядю». Как отмечают разработчики, иногда майнинг может продолжаться и после того, как визит на сайт завершен.

Опцию можно активировать через настройки в разделе блокировщика рекламы. После активации опции скрипты-майнеры на страницах начнут блокироваться также, как и обычная реклама.

Загрузить бета-версию Opera для Windows, macOS и Linux можно с сайта Opera.

Источник
Opera
Теги
браузер OPERA Bitcoin криптовалюта биткоин

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