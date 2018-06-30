5 первоочередных приложений для Android TV

Даже если вы привыкли пользоваться смартфоном или планшетом на базе Android OS, это не значит, что вы сходу разберётесь в Android TV. Сложного в последней, конечно, ничего нет, но некоторые напутствия совсем не помешают. Например, какие приложения установить в первую очередь.

AirScreen



AirScreen

Одна из приятных возможностей Android TV заключается в том, что вы можете искать видео с помощью вашего смартфона или планшета, а запускать его уже на телевизоре. Это гораздо проще, чем набивать с пульта в YouTube названия клипов или чего угодно, если вдруг вы не дружите с голосовым управлением. Но что делать, если вы или ваши гости хотите передавать видео с iPhone или iPad? Для этого не обязательно докупать приставку Apple TV. Достаточно установить AirScreen, и тогда ваши «яблочные» девайсы будут воспринимать ваш Android TV как Apple TV и спокойной передавать на него видеосигнал.

ES File Explorer



ES File Explorer

Если у вас Android TV приставка с ёмким хранилищем, вроде NVIDIA Shield TV Pro с винчестером на 500 ГБ, единственный способ не заблудиться на нём — установить хороший файловый менеджер. Они бывают разные, и, если вы больше привыкли к интерфейсу с папками а ля Windows, то лучше всего вам подойдёт ES File Explorer. Кроме работы непосредственно с хранилищем самой приставки, эта программа также поддерживает внешние флешки и накопители, а также работу по сети с другими вашими устройствами, а также с облачными сервисами, FTP-серверами и т.п.

Netflix



Netflix

Наконец, сериалы! Отличный способ скоротать сколько угодно свободного времени, это воспользоваться приложением Netflix. Он предоставляет доступ к огромной базе фильмов и сериалов и является одним из самых популярных развлекательных сервисов в США, оттесняя обычное и кабельное телевидение в привычном его понимании. Только за один 2016 год на Netflix подписалось 19 миллионов новых пользователей. Не так давно он пришёл и в Россию, так что и вы сможете первыми видеть самые интересные новинки. Однако, только по ежемесячной подписке.

Plex



Plex

Однако времена, когда было обычным делом хранить тонны фильмов и сериалов дома на компьютере, были, кажется, чуть ли не вчера. И, если у вас до сих пор осталась такая коллекция, то воспроизвести её с Android TV труда не составит. Но для этого вам понадобится приложение Plex и чтобы ваш ПК находился в одной сети с Android TV. Приложение отличается удобным и простым интерфейсом, а также бесплатной формой распространения.

Sideload Launcher



Sideload Launcher

Далеко не все приложения, которые вы можете установить на свой смартфон или планшет, также доступны в магазине для Android TV. К счастью, вы можете поискать их в интернете отдельно, скачать на флешку и установить. Но даже в этом случае их просто не будет видно на рабочем столе. И всё-таки выход есть: загрузить Sideload Launcher. Он позволить видеть все эти приложения. Другого способа запустить их нет.