LG поучаствует в разработке автомобилей-беспилотников

Компания LG Electronics объявила о сотрудничестве с компанией HERE Technologies. Они совместно будут работать над созданием телематической технологии для самоуправляемых транспортных средств.


Как отмечают компании, разработка сочетает усовершенствованную технологию телематики LG с высокоточными картографическими данными и услугами определения местоположения на базе платформы HERE Open Location.


Напомним, HERE является международным поставщиком картографических данных и услуг по определению местоположения для автомобильной промышленности. В 2015 году компания была приобретена консорциумом Audi, BMW и Daimler.

На сегодняшний день более 100 млн автомобилей управляются с использованием технологий HERE. Компания также сотрудничает с автопроизводителями по разработке карты HD Live Map — облачного картографического сервиса с поддержкой подключенной современной системы содействия водителю ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) и автоматизированных решений для вождения.

Карта HD Live Map, которую LG намерена использовать в совместном продукте для автомобильной отрасли, идентифицирует дороги и все окружающие объекты: дорожные разметки, указатели остановок, пешеходные переходы, знаки ограничения скорости и светофоры. Важность интеллектуальных разработок HERE и потенциала компании подчеркивает тот факт, что в 2015 году консорциум мировых автопроизводителей — Audi, BMW и Daimler — приобрел HERE. С тех пор инвесторами HERE также стали компании, представляющие другие технологические отрасли.

Источник
LG
Теги
LG автомобиль беспилотник автопилот HERE

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