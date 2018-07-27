В России появился первый флагманский магазин бытовой техники Bosch

Компания БСХ Россия объявила об открытии первого в России флагманского магазина Bosch. Он расположен в Москве по адресу Цветной Бульвар, 2.





Как отмечают организаторы, новый магазин Bosch – единственное на сегодняшний день место в стране, где представлен полный ассортимент бытовой техники немецкого производителя. Можно подобрать не только отдельные приборы, но и найти комплексные решения.

Покупатели смогут получить персональную консультацию от сотрудников магазина и увидеть демонстрацию возможностей приборов.

Магазин предусматривает и вариант автономного общения посетителя с брендом. Для этого предусмотрено более 20 экранов, которые в режиме реального времени представляют продукцию и рассказывают историю Bosch. Сенсорные панели позволят ознакомиться с различными категориями бытовых устройств и самостоятельно оформить заказ.

Отдельно стоит отметить «живую кухню» с кулинарными шоу под руководством шеф-поваров, профессиональных тренеров и кулинарных блогеров. Информация о сессиях будет заранее появляться а сайте www.bosch-home.ru и на официальных страницах Bosch в социальных сетях.