11 технологий в домашней технике, за которые больше не надо переплачивать

Несколько лет назад двухкамерные холодильники с классом энергопотребления А+++ стоили столько, что эксперты в один голос говорили: это не для России, они здесь никогда не окупятся, и все эти энергосберегающие технологии у нас не приживутся. Прошло время, и сегодня такие модели подешевели в 2–4 раза. Рассказываем о том, какие еще полезные технологии в бытовой технике стали доступны массам.

Удаленное управление техникой со смартфона

Крупнейшие производители уже несколько лет делают ставку на системы «умного дома», объединяющие всю домашнюю технику, отдельные приборы, которыми можно управлять удаленно.

В России можно назвать четыре компании, которые делают умные технологии ближе к народу: это Redmond, внедрившая технологию удаленного управления в малую и отчасти климатическую технику (обогреватели, мультиварки, утюги, чайники, кофеварки), Polaris (в основном, мультиварки), итальянская Candy (на заводе в Вятке она выпускает недорогие умные стиральные машины) и концерн Ballu, специализирующийся на климатической технике и водонагревателях. Последний представил в начале нынешнего лета линейку бюджетных умных климатических приборов, которые можно как объединить в сеть, так и управлять ими по отдельности — разумеется, удаленно.

Но у этих технологий есть и свои недостатки: иногда умный прибор настолько умен, что сам решает — включиться ему или нет: например, на ваше желание вскипятить воду чайник может ответить, что у него есть дела поважнее: например, он обновляет прошивку.

Узкие стиральные машины с большой загрузкой

20 лет назад стиральная машина Electrolux глубиной 33 см с загрузкой 3,5 кг стоила в России 700 долларов, и узких вариантов было не так много, чтобы выбирать. Через несколько лет появились Zanussi по 350-400 долларов, загрузка машин была 3 кг. Сейчас внутреннее пространство узких «стиралок» используется конструкторами с большей пользой: в модели глубиной 33-34 см, как правило, можно класть 4–4,5 кг белья, в некоторые модели машины глубиной 42 см — 5–6 кг, 44 см – 7 кг, при этом узкую модель глубиной 32–24 см можно приобрести за 10–12 тысяч рублей. Лучшее сочетание «маленькая глубина плюс большая загрузка» — у моделей Candy.



Узкая стиральная машина Candy с большой загрузкой. Сделано в России, стоит недорого

Прямой привод в стиральных машинах

Конструкцию с использованием инверторного мотора, бесщеточного двигателя и прямого привода (мотор-барабан, без ремней) впервые реализовала корейская LG, и на заре своего существования эта схема увеличивала стоимость стиральной машины вдвое, по сравнению с моделями с аналогичными характеристиками, но без прямого привода. Машины стали работать тише, перестали скакать при отжиме, повысился класс энергоэффективности. Надо сказать, что LG сама поспособствовала удешевлению машин с прямым приводом: их стали собирать в России, а вскоре такие машины начали выпускать и многие другие производители. Сейчас цены на стиральную машину с прямым приводом стартуют от 16 тысяч рублей (Hotpoint-Ariston RST 7229 K, глубина 44 см, загрузка 7 кг).



Стиральная машина с прямым приводом

Зона свежести в холодильниках

Специальное отделение с пониженной температурой (около ноля) и определенным уровнем влажности для хранения в оптимальных условиях охлажденных мяса и рыбы, сыров, зелени, овощей и фруктов — давно не новинка, но довольно долго холодильники с ними были процентов на 40 дороже, чем модели без них.

Сейчас «нулевыми» зонами обзавелись многие холодильники средней ценовой категории, хотя самые правильные зоны свежести — герметично закрывающиеся, с раздельными отделениями для продуктов животного и растительного происхождения, с регулировкой влажности — пока все же остаются прерогативой моделей подороже. Цены двухкамерных холодильников с зоной свежести стартуют с 18–20 тысяч рублей.



Зона свежести в холодильниках средней ценовой категории: теперь не редкость

Автоматические капучинаторы в кофеварках

Приготовить латте макиато или капучино с густой молочной пенкой нажатием одной-двух кнопок уже несколько лет могут не только обладатели дорогих автоматических кофемашин, но и рожковых кофеварок. На российском рынке доступную модель с автокапучинатором (7–8 тысяч рублей) впервые представила компания Vitek, и несколько лет совершенствует свои кофеварки-эспрессо с автоматическим приготовлением напитков с молочной пеной. Но есть и другие недорогие рожковые кофеварки с автокапучинаторами.



Рожковая кофеварка с автоматическим капучинатором и приготовлением напитка нажатием одной кнопки

«Холодный отжим» в шнековых соковыжималках

Появившиеся несколько лет назад шнековые соковыжималки корейского производства позиционировались как чудо-техника, которая «сохранит здоровье вашей семьи». Польза соковыжималок именно для здоровья сомнительна, но если уж без свежевыжатого сока никак, то да: отжимают шнековые соковыжималки «насухо», могут перерабатывать любые плоды, ягоды и травы — хоть ореховое масло вытягивай. Сок получается густой, с мякотью, то есть с клетчаткой, что более полезно, чем чистый сок из центрифужных соковыжималок. Ещё шнековые модели работают тихо, потому что у них маломощные «низкооборотистые» двигатели. Шнековые соковыжималки не самых известных брендов можно купить за 5–6 тысяч рублей.



Шнековая соковыжималка Princess-202041: стоит около 6000 рублей

Квадратные роботы-пылесосы

И снова корейский гигант LG, который несколько лет назад вывел на российский рынок свою модель LG HOM-BOT Square, назвав его «мастером уборки углов». Действительно, такая модель прорабатывает их лучше, чем робот в форме «шайбы», хотя не идеально. Чтобы он дотягивался до глубины угла, его снабдили удлиненными щетками-«вертолетиками».



Квадратный робот-пылесос LG VR6570LVMB

В момент появления модель стоила около 26 тысяч рублей, это уже было прилично, и сейчас модификации этой модели не дешевеют и стоят от 34 тысяч, зато стали появляться и другие квадратные роботы — более дешевые. Например, существуют модели Philips SmartPro Easy FC8792/01 и FC8794/01 за 17–19 тысяч рублей: они менее технологичны, у них нет и инверторного мотора, но если дело именно в форме — вот она, подешевела. Правда, углы тоже не прямые. Еще надо сказать, что существуют квадратные роботы-полотеры, которые убирают мелкий сухой мусор и моют полы, например, iRobot Braava jet 240, и роботы-пылесосы, у которых одна сторона прямоугольная, другая — круглая, например, Neato Botvac D85, но он недешев.



SmartPro Easy: встаньте в угол!

Аккумуляторные вертикальные пылесосы

Когда-то беспроводных вертикальных пылесосов было совсем немного: Dyson, Electrolux ErgoRapido, пара моделей Samsung, Hoover и двух-трех других производителей. Первые модели были рассчитаны на уборку без подзарядки в течение 20 минут и стоили дорого.

Но люди распробовали такую экспресс-уборку — это удобно, быстро и теперь недорого, и теперь их стали массово выпускать производители техники эконом-класса. Внешне они скопированы с ErgoRapido и ему подобных, как правило, это модели 2-в-1 с переносным модулем для уборки мебели и автомобиля. Вполне приличную пылесос можно купить за 3-5 тысяч рублей, а за 6–8 тысяч — уже модели Bosch, Gorenje и других производителей среднего ценового сегмента, в устройствах которых много разных «фишек»: литий-ионные аккумуляторы, подсветка, встроенные турбо-щетки и подобное.



Беспроводной пылесос GORENJE SVC 144FW

Регулировка температуры в чайниках

Это было внезапно, дорого и непонятно зачем: неужели у нас столько гурманов, которым нужны специальные температуры для белого, зеленого, черного чая, для кофе, для травяных сборов, для мате и прочих ройбушей? Выяснилось, что вкус действительно развивается, а культуру пития чая можно прививать. В общем, результат таков: чайник с электронным управлением, пятью-шестью режимами, функцией поддержания тепла, подсветкой и прочими радостями теперь можно купить за полторы-две тысячи рублей.



Регулировка температуры, электронное управление, сохранение тепла - теперь норма

Индукция в мультиварках

Еще недавно мультиварки с индукционным нагревом стоили 30–40 тысяч рублей и были только корейского производства (Cuckoo, Bork, Stadler Form), но пару лет назад индукционными катушками вместо традиционных ТЭНов оснастили свои мультиварки и другие компании, и теперь таких моделей уже немало, и мы о них писали, а цена стартует от 12 тысяч рублей.

Индукция в мультиварках может показаться излишеством, но она в самом деле даёт два преимущества: скорость нагрева (и приготовления), а также более точную настройку температуры.



Индукционная мультиварка Bosch MUC48W68 стоит около 12 тысяч рублей, а еще полгода назад обошлась бы в 16 тысяч

Сушка воздухом в посудомоечных машинах

После окончания цикла мытья дверца в таких посудомоечных машинах автоматически открывается, и посуда элементарно высыхает от естественной циркуляции воздуха. Это встречалось в приборах премиального ценового сегмента, но буквально в июне 2017 года компания Electrolux представила в России посудомоечную машину ESF9423LMW с технологией AirDry. Отдельно стоящая версия стоит около 24 тысяч рублей, встраиваемая модель с автоматическим открытием дверцы появится чуть позже и будет стоить всего на тысячу дороже.



AirDry: двери открываются. Теперь недорого