5 недорогих гаджетов для кухни, которые упрощают жизнь

Техника для кухни — это не только плита, холодильник да микроволновка. Рассказываем о маленьких гаджетах, которые помогут полностью соблюсти рецепт, отрезать без кровопролития замороженное масло или совершенно самостоятельно и мирно (если муж в командировке) открыть консервную банку. Кстати, каждая из этих вещиц – отличный подарок.

Кондитерская горелка для карамелизации и фламбирования

Всякий, кто пытался дома повторить такое кулинарное чудо как крем-брюле или каталонский крем, помнит, какой подвох его ждал в конце рецепта: «верхний слой карамелизуйте при помощи кондитерской горелки». Что это такое и где ее берут?

Это небольшой «пистолет» с соплом и газовым баллончиком: да, она нуждается в подзаправке, но имеющегося запаса хватает надолго, потому что мы не каждый день фламбируем, а по особым случаям. С помощью такого устройства можно приготовить настоящую кондитерскую карамель, румяную корочку на запеканках, расплавить сыр и шоколад, опалить волоски на коже курицы, если необходимо. Может ли ее заменить гриль? В случае с подрумяниванием мяса и запеканок — возможно, а вот с фламбированием десертов — того же крем-брюле — нет, потому что разогрев гриля требует времени, печет он слишком сильно и на большой площади, а тут нужна скорость и прицельное воздействие. Цена вопроса — от 1000 рублей.



А вот и крем-брюле! Как в ресторане

Электрическая мельница для специй и морской соли

Специи должны правильно храниться — в герметично закрытом стальном или стеклянном контейнере — и добавляться в блюдо свежемолотыми, тогда их аромат полностью раскрывается. Вариантов дизайна — множество, а цена начинается с 1500 рублей. Можно купить набор для разных специй. Такие гаджеты работают от батареек. Хорошо, если степень помола можно настроить, а ножи керамические или титановые — они надежнее и прочнее.



Электрическая мельница для специй

Консервооткрыватель с ножеточкой

Решает все проблемы, о которых поется в известной песне «Если в доме не наточены ножи», сохраняет нервы, маникюр и самооценку (шутка). Есть консервооткрыватели, не обремененные ножеточками и наоборот — отдельные точилки, но вот такой приборчик — стационарный, заметный, не даст метаться по кухне в поисках всей той мелочевки, которую он заменяет. Он может открыть консервные банки, пивные бутылки и точит ножи. При выборе обратите внимание на максимальный вес консервной банки, на который рассчитан прибор (например, 1 кг), и на мощность: не менее 50 Вт, а лучше – 60 и выше.



Консервооткрыватель с ножеточкой CASO D 10



Все в одном

Электрический нож для масла

Это не ломтерезка, как можно подумать, а миниатюрный аккумуляторный гаджет. Лезвие ножа нагревается и без труда режет даже замороженное сливочное масло. Смысл не только в том, чтобы не порезаться, если нож соскочит с твердого куска, но и в том, чтобы отрезать ломтики потоньше: холодное масло всегда режется толще, чем надо, а это лишние калории.



Электронож для масла

Ручной капучинатор, или пеновзбиватель

Вместо традиционного венчика у такого приборчика — взбиватель из переплетенных пружинок. Работает от батареек, может взбивать в пену как горячее, так и холодное молоко, но опытные хозяйки используют его и для взбивания масляных соусов, и даже для приготовления домашней косметики. Цена — от 250 рублей, батарейки обычно надо покупать отдельно, и не экономить на них — от их качества (а ещё от количества белка в молоке) зависит результат взбивания.

Ручной капучинатор