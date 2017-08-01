Урожай близко! Какую технику можно использовать для варенья

Приготовление варенья — самое летнее занятие. У каждой хозяйки свои секреты, и все они улучшают вкус, но не облегчают труд: вынимай косточки, стой, мешай, следи, стерилизуй банки... Но есть техника, которая часть этих проблем берет на себя.

Хлебопечка

Функцию приготовления варенья имеет почти любая хлебопечка, за исключением разве что совсем маленьких по объему. Варенье в хлебопечках варится в том же «ведерке», где печется хлеб, и в этом есть два плюса: ёмкость имеет антипригарное покрытием, а лопасть для вымешивания теста постоянно вращается и перемешивает варенье. Температура после закипания снижается, поэтому варенье не убежит. Программа «Варенье» всегда автоматическая, рассчитанная обычно на один час (и тогда ее придется отключать, если вы хотите «пятиминутку» или вообще боитесь переварить), или, реже, настраиваемая, когда можно выставить время, — это удобнее всего.

Минусы

Объем ведерка редко бывает больше полутора-двух литров, а варенья можно готовить не более 0,8 литра за раз, а чаще меньше. Надо отдельно стерилизовать банки.



Хлебпопечка сварит варенье, но им не объешься

Аэрогриль

Компания Hotter, которая обогатила наш лексикон понятием «аэрогриль», предложила готовить в этом приборе варенье прямо в банках, решая две проблемы: стерилизацию тары и варку. Банки стерилизуются без воды и пара — горячим воздухом температурой 140–150 градусов. Перемешивать варенье не надо: оно не пригорит к стеклу. Большинство рецептов варки варенья в аэрогриле рассчитаны на 15–25 минут термической обработки.

Минусы

Вопрос только в величине банок — в аэрогриль за раз влезает несколько небольших банок на 500–800 мл, иногда на 1 литр. Если вы хотите увеличить объем камеры гриля при помощи расширительного кольца (как правило, с 12 до 17 л), то не стоит брать очень большие банки: содержимое может не провариться равномерно. По нашему опыту, банки с вареньем получаются в итоге заполненными на две трети: варенье уваривается.



Варенье в аэрогриле: нетрадиционный способ приготовления

Перемешиватель или мультиварка с перемешивателем

Варить варенье на плите в привычной посуде тоже можно с помощью техники. На кастрюлю надевается смешиватель, придуманный, чтобы экономить время при готовке блюд, требующих постоянного помешивания: это и варенье, и каши, и некоторые виды супов.

Для примера — пара моделей. Первая — аккумуляторная Ariete 619 MIXI. Работает этот перемешиватель без подзарядки до двух часов, у него две скорости работы, и он подходит для кастрюль разных размеров: в высоту настраивается от 85 до 175 мм, в ширину — от 160 до 260 мм. Стоит такая штука 3800 рублей.

А компания Kitchen Aid тоже выпустила перемешивающее устройство, но не для кастрюль, а для собственной мультиварки. Можно купить ее сразу с «мешалкой» (модель 5KMC4244EAC), а можно дополнить мультиварку отдельным перемешивателем (модель 5KST4054ECU, с тремя скоростями помешивания — 20, 45 и 70 оборотов в минуту; стоит около 12 тысяч рублей).

Минусы



Автоматический смешиватель Ariete 619

Автоматические перемешиватели могут на доставать до дна кастрюли, как если бы вы мешали ложкой, но со стенок соскабливают и время экономят. И дорого, да.

Kitchen Aid - мультиварка с функцией перемешивания

Медленноварка или программа медленного приготовления в мультиварке

В этих приборах в режиме томления (он же "slow cook", он же «медленноварка») варенье варится долго, медленно, не убегает и не пригорает, но иногда надо все же перемешивать массу. Варенье получается густым, насыщенным и ароматным – это вообще особенность любых блюд, приготовленных в этом режиме. Плюсом является то, что можно варить сразу 3–4 литра, в зависимости от объема чаши: 4 или 5 л.

Минусы

Время приготовления — 3 часа и более. Банки надо стерилизовать отдельно.

Скороварка или мультиварка с функцией приготовления под давлением

Тут все делается быстро, но в чашу не стоит класть больше половины объема продуктов. Время приготовления — 7–8 минут, но надо еще подождать 3–5 минут, пока установится рабочее давление, и потом — еще немного, пока оно стравится, чтобы можно было открыть крышку. Перемешивать не надо.

Минусы

Банки нужно стерилизовать отдельно.

Косточкоотделитель

Варенье из вишни, черешни, алычи можно варить и с косточками — это даже вкусно, но такой продукт нельзя долго хранить, потому что косточки постепенно выделяют в лакомство яд — из них выделяется опасная синильная кислота. Конечно, народный гаджет для вынимания косточек из вишен есть в каждом доме — это шпилька. Но все же лучше использовать пневматическую машинку для удаления косточек: она облегчит жизнь любителям вишневого варенья, компота, настойки, а также замороженных ягод, которые хороши зимой в глинтвейне, торте и начинке для пирога.

Минусы

Не все косточкоотделители спасают от проблемы въевшейся в пальцы синевы от сока ягод — лучше перчаткок из латекса нет ничего.



Косточкоотделитель пневматический