Выбираем стиральную машину: с сушкой или без неё?

Один из главных вопросов при выборе стиральной машины: должна она ли она быть с сушкой. Мы послушали продавцов в магазинах бытовой техники и обычных людей, которые отговаривают покупать стиральную машину с сушкой, и проанализировали самые популярные аргументы.

Стиральная машина с сушкой мнет вещи

Так было раньше. Современные модели почти всегда имеют функцию легкой глажки. Это означает, что некоторое время после сушки барабан с вещами вращается, перетряхивая белье и не давая ему слежаться и замяться. Загрузка машины для сушки всегда в полтора-два раза меньше, чем для стирки, поэтому белье свободно перемещается внутри барабана. Кроме того, во многих современных моделях есть функция освежения вещей паром, которую можно использовать как отдельно для этого самого освежения, либо в конце цикла сушки – чтобы расправить заломы и устранить сильную «помятость». Эта технология есть у стиральных машин с сушкой LG Electroncs, Electrolux, AEG и других.

Стиральные машины с сушкой не бывают узкими

Так было еще несколько лет назад, но сейчас можно купить модель с сушкой глубиной 44-48 см против стандартных шестидесяти. Среди производителей CANDY, LG Electroncs, Samsung, а модели глубиной 49-55 см есть как у этих производителей, так и у Electrolux, Hotpoint-Ariston, Indesit Whirlpool, Korting, Vestfrost, Smeg, BEKO и др.

Стиральные машины с сушкой нельзя встроить

Это ничем не объяснимый миф. Вернее, иногда невежественно объясняется тем, что «там же горячий воздух». При этом существование встраиваемых духовок не смущают советчиков. Встраиваемых стиралльно-сушильных машин много в самых разных ценовых категориях, есть вполне доступные, например, BEKO.



Стиральную машину с сушкой можно встроить

За стиральной машиной с сушкой нужен особый уход

Это так, он чуть более сложный, чем за обычной стиральной машиной, в которой периодически чистить два фильтра, а здесь – три. Для сушки машина затягивает в себя воздух, поэтому в ней есть еще и воздушный фильтр, и за его чистотой нужно следить.

У стиральных машин с сушкой небольшая загрузка

Действительно, еще несколько лет назад стандартом была загрузка для стирки 5 кг и для сушки – не более 2-2,5 кг. Сейчас сеть модели, рассчитанные на стирку 10,5 и сушку 7 кг белья (LG F14U1JBH2N), а 4 кг белья для сушки – это нормальный современный показатель в полноразмерных машинах.



Большая загрузка белья для сушки – теперь возможна

В ней все равно нельзя сушить изделия из шерсти

Если вам важно именно это, ищите на стирально-сушильной машине сертификат Woolmark — организации, которая проводит испытания и присуждает свой знак только тем средствам ухода за шерстью — в том числе и техническим — которые не навредят. Например, стирально-сушильные машины Electrolux и AEG имеют такой знак, он ставится прямо на корпусе. Кроме того, есть модели со специальной выдвигающейся панелью, на которой можно разложить и быстро высушить деликатные вещи.



Знак деликатной сушки шерсти: справа



Сушка на панели. Так тоже можно

Стиральная машина с сушкой не помогает экономить

Смотря что. Деньги – да, не очень-то сэкономишь, расход электроэнергии у стиральных машин с сушкой большой (но только в режиме сушки!), они редко имеют самый высокий класс энергоэффективности, но сегодня можно, хотя и редко, встретить машины с сушкой с классом А+++. Это Candy GVSW4 364 TWHC стоимостью около 30 тысяч рублей – заодно уж развеем мифы о недоступности машин с сушкой, LG F-14U2TDH1N за 45 тысяч, LG F-14U2TDH1N за 60-70 тысяч, Siemens WD 15H541, AEG L 87695 NWD – эти модели уже значительно дороже, от 70-80 до 110 тысяч рублей. Ну, а моделей с классом энергоэффективности А+ и А++ уже довольно много, тогда как несколько лет назад стирально-сушильные машины редко дотягивали до А.



Стирально-сушильная машина значительно экономит время

Машина с сушкой экономит, во-первых, время и ваши усилия – не надо развешивать и снимать, можно сразу гладить, или складывать в шкаф, или надевать вещи, во-вторых, место – в случае необходимости не нужно будет приобретать второй прибор, в-третьих, затраты на одежду и потенциально даже на… лечение. Об этом ниже.

Семьям с детьми стиральная машина с сушкой не особенно облегчает жизнь

Напротив, этот вариант помогает сберечь массу сил, времени и денег именно семьям с малышами. Даже одежды для ребенка потребуется меньше: не 10 пар колготок, а пять, не три комбинезона, и один или два и т.п. Родители знают, что после любой прогулки, посещения садика или кружков надо стирать одежду, и она часто просто не успевает высохнуть к утру, поэтому нужна «сменка». Наличие в машине функции сушки снимает этот вопрос. Кроме того, в машине можно стирать и – самое главное – сушить – мягкие игрушки. В естественных условиях они сохнут плохо и долго, и в недрах любимых мишек и зайчиков могут начать активно размножаться бактерии и плесень.



Если вы стираете мягкие игрушки, их обязательно надо сушить

Кроме того, можно просто чаще стирать – например, постельное белье. Ученые рекомендуют менять постельное белье раз в неделю, иначе есть опасность развития аллергических реакций, самозаражения ОРВИ и другими болячками.

Сушка — это только сушка, и больше ничего

Нет, это еще и освежение при помощи горячего воздуха вещей, которые давно не использовались, находились на хранении и т. п. Такие вещи могут быть чистыми, но иметь неприятный запах и быть жесткими: потоки горячего воздуха устранят проблему. Освежение паром тоже помогает.