Игровой мини-ПК Shuttle X1 вышел в продажу

Компания Shuttle представила компактный игровой ПК Shuttle X1. Он позиционируется как "геймерский нано-компьютер". Он доступен по цене от 1715 долларов США.


За эти деньги пользователь получит базовую модель с поддержкой VR-шлемов с процессором Intel Core i5-7300HQ, графикой NVIDIA GeForce 1060, 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ на твердотельном накопителе и 1 ТБ на винчестере.

За $1750 объем SSD увеличится до 256 ГБ, а версия за $1959 включает Core i7-7700HQ, 16 ГБ RAM и 256 ГБ SSD. Все три модели поставляются с предустановленной операционной системой Windows 10 Home. ПК поддерживает Wi-Fi (802.11ac) и Bluetooth 4.2, получил три HDMI, DisplayPort, восемь USB Type-A, один USB Type-C, слот для карточек SD.

Источник
liliputing
Теги
WINDOWS пк Shuttle

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