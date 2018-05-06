День первого подводного запуска ядерных ракет

6 мая 1994 года был торжественно открыт тоннель под проливом Ла-Манш, соединяющий Францию и Великобританию. После открытия стало возможным железнодорожное сообщение между Лондоном и Парижем, а время в пути составило всего 2 часа 15 минут. Максимальная скорость движения поездов на маршруте достигла 300 км/ч, при этом в самом тоннеле поезда проводят от 20 до 35 минут, снижая скорость движения до 160 км/ч.



Поезд ICE на выходе из тоннеля под Ла-Маншем

За 21 год истории тоннель несколько раз останавливался из-за крупных аварий, большинство из которых было связано с возгоранием перевозимых грузовых автомобилей. Последняя авария под Ла-Маншем датирована 17 января 2015 года.

6 мая 1962 года ВМС США впервые в мире запустили из подводного положения сверхмощную баллистическую ракету. В учебной операции под названием Frigate Bird ВМС США ракета UGM-27B «Polaris A-2» стартовала с атомной подлодки «Ethan Allen» (SSBN-608) в акватории Тихого океана и достигла учебной цели на расстоянии 1900 км, неподалёку от острова Рождества.



Запуск баллистической ракеты UGM-27C Polaris A3

Запуск ракет такого типа производился последовательно на глубине не более 25 при скорости до 5 узлов, а старт Polaris был возможен только спустя 15 минут после приказа открыть огонь.

После успешных испытаний оружия субмарины «Ethan Allen» заступили на боевое дежурство в составе 14 эскадры и патрулировали акваторию Средиземного моря. С учётом дальности ракет возможными целями подводных лодок могли быть города Украины, Кавказского региона, Южного Урала и Средней Азии.

Группировка подлодок США представляла серьёзную угрозу для Советского союза — американские ВМС «держали в прицеле» большинство европейских городов и находились на значительном удалении от СССР. При этом выпущенная по цели ракета Polaris могла поразить цель гораздо быстрее, чем межконтинентальные ракеты класса «земля-земля» — контакт с целью происходил уже спустя 15 минут.



Подводная лодка USS Ethan Allen (SSBN-608)

Советский союз, к сожалению, отставал от США по части доработок в подводных ракетоносцах и смог ответить созданием субмарины аналогичного класса (пр.667 с ракетами Р-27 и дальностью 2,5 тысяч километров) лишь в 1967 году.

6 мая 2004 года выпущена первая версия редактора Paint.NET, который зарекомендовал себя как лучший бесплатный графический редактор. Приложение было разработано Риком Брюстером (Rick Brewster) в качестве курсового проекта во время учебы в Университете штата Вашингтон. Как признался сам автор, первая версия была написана всего за 4 месяца и содержала 36 тысяч строк кода.



Интерфейс редактора Paint.NET

Редактор до сих пор поддерживается и развивается, правда из программы с открытым кодом он превратился в приложение с закрытым кодом, но по-прежнему остался бесплатным. Актуальная версия (4.0.9) датирована 5 января 2016 года и доступна на официальном сайте.

6 мая 2011 года представлен прототип первого в мире смартфона с гибким экраном. Он был разработан в стенах лаборатории Human Media Lab канадского Queen’s University. Руководитель лаборатории по имени Роэл Вертегаал (Roel Vertegaal) заявлял, что именно так будут выглядеть телефоны будущего. Однако будущее, похоже, еще не наступило.

Прототип назывался PaperPhone имел привычную функциональность телефона на тот момент (звонки, сообщения, заметки и т.д.), а отличие заключалось лишь в наличии гибкого сенсорного экрана E-Ink. Правда, в массовое производство прототип так и не пошел, гибкие смартфоны до сих пор массово не выпускаются. А вот изогнутая форма экрана начинает набирать популярность. Правда, в первую очередь на рынке телевизоров.