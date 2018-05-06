Лучшие дешёвые зеркалки для новичка

Хотите приобщиться к миру высокохудожественной фотографии, но сомневаетесь, будете ли вообще пользоваться камерой после покупки? Или же решили побольше денег приберечь на крутой объектив? Тогда просто посмотрите на эти модели начального уровня.

Nikon D3300



Nikon D3300

Цена: 30 000 рублей

Сенсор: 24,2 МП, APS-C CMOS

Макс. кадров в секунду: 5 FPS

Одна из действительно хороших камер в этом сегменте — Nikon D3300. Она весит всего 400 с небольшим грамм, так что не отпугнёт не натренированную руку новичка. Её APS-C сенсор имеет 24,2 МП, что может показаться многовато для такой матрицы, но камера вполне прилично снимает вплоть до ISO 12800 — что хороший показатель. И 5 кадров в секунду серийной съёмки — тоже хорошо. Из минусов — экран никак не поворачивается и не восприимчив к прикосновениям. Nikon D3300 можно подключить по Wi-Fi к телефону или компьютеру, но для этого придётся докупить отдельный модуль.

Nikon D3400



Nikon D3400

Цена: 34 000 рублей

Сенсор: 24,2 МП, APS-C CMOS

Макс. кадров в секунду: 5 FPS

Появление на рынке Nikon D3400 должно было заставить предыдущую модель, Nikon D3300, подешеветь. Но, как вы видите, цена на новинку и «старинку» почти одинаковая. И так, чем же лучше D3400? Самая большая разница — в продолжительности работы от аккумулятора. Тогда как для Nikon D3300 этот показатель в среднем по заявлению производителя составляет 700 снимков, то для Nikon D3400 — 1200. Почти вдвое лучше. Новая модель также не получила Wi-Fi в комплекте, но у неё появилась технология SnapBridge, с помощью которой (а именно по Bluetooth) камера автоматически передаёт снимки на смартфон. Для журналистов, блогеров и просто для любителей Instagram Stories — самое то. Остальные же характеристики почти не изменились.

Canon EOS 700D



Canon EOS 700D

Цена: 34 000 рублей

Сенсор: 18 МП, APS-C CMOS

Макс. кадров в секунду: 5 FPS

Canon EOS 700D — уже далеко не новая модель этой линейки, но именно поэтому у неё доступная цена, тогда как 800D обойдётся вам почти вдвое дороже. Но вернёмся к Canon EOS 700D: эта камера имеет 18-мегапиксельную APS-C-матрицу и 5 кадров в секунду серийной съёмки. В отличие от упомянутых моделей Nikon, эта камера обладает удобным поворотным экраном и сенсорным дисплеем — то и другое не бывает лишним. Несмотря на то, что автофокус новый модели стал быстрее, чем у предшественника, он всё еще немного медлителен для быстродвижущихся объектов.

Canon EOS 100D



Canon EOS 100D

Цена: 31 000 рублей

Сенсор: 18 МП, APS-C CMOS

Макс. кадров в секунду: 4 FPS

Невысокая цена Canon EOS 100D опять-таки обосновывается тем, что модель присутствует на рынке не первый год. Но зато она может похвастать компактностью, по крайней мере среди зеркалок: EOS 100D примерно на 25% меньше, чем Canon EOS 700D. Тем не менее, оптический видоискатель остался на месте, так что вы не будете прикованы только к ЖК-экрану, как владельцы некоторых системных камер. Правда, дисплей у камеры не поворотный, но хотя бы сенсорный. Также, несмотря на компактные размеры, Canon EOS 100D имеет байонет типа EF-S, то есть поддерживает все «взрослые» кэноновские объективы. А значит, когда через несколько лет вы захотите купить более серьёзный зеркальный Canon, вы сможете использовать с ним те же объективы, что вы успели купить для Canon EOS 100D.

Canon EOS 1300D



Canon EOS 1300D

Цена: 25 000 рублей

Сенсор: 18 МП, APS-C CMOS

Макс. кадров в секунду: 4 FPS

Canon EOS 1300D уже гораздо более свежая модель, и при этом самая недорогая в нашем списке. Тем не менее, у неё уже есть современные фишки, вроде Wi-Fi и даже NFC для создания быстрого соединения со смартфоном. Но многого недостаёт. К примеру, сенсорного экрана и возможности его поворачивать, что сделало бы работу с камерой в трудных условиях намного удобнее. Также она не слишком расторопна в серийной съёмке и не может похвастать крутой матрицей, но зато у неё есть три важных достоинства: она очень недорогая, она всё еще делает фото и видео лучше, чем смартфон, и, наконец, просто даёт начинающему хорошее представление о том, что такое зеркальная камера.