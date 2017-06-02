Состоялся релиз The Elder Scrolls: Legends в Steam
Условно-бесплатная карточная игра The Elder Scrolls: Legends, появившаяся ранее на PC и iPad, вышла в сервисе цифровой дистрибуции Steam, а также стала доступна для планшетов, работающих на Android'е.
Кроме онлайн битв между игрокам в The Elder Scrolls: Legends предусмотрен полноценный сюжетный режим.
Для того, чтобы начать играть, мощный компьютер не требуется. Системные требования весьма демократичные.
- Операционная система: Windows 7, Windows 8, Windows 10
- Процессор: Intel Pentium D или AMD® Athlon 64 X2
- Оперативная память: 2 ГБ
- Видеокарта: NVIDIA GeForce 6800 или ATI Radeon X1600 Pro
- Широкополосное подключение к интернету
- Место на жестком диске: 3 ГБ
ИсточникBethesda