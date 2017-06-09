Хакеры украли файлы ролевой игры Cyberpunk 2077

Компания CD Projekt RED заявила о краже файлов своей ролевой игры Cyberpunk 2017, у которой пока нет точной даты релиза. Хакеры требуют выкуп, угрожая сливом всех данных в сеть.

Разработчики утверждают, что ничего катастрофичного не произошло, так как украдены были документы, связанные с ранним дизайном ожидаемой RPG: «Это старые данные. Основываясь на них, представления о нынешнем состоянии Cyberpunk 2077 получить не удастся. Не слушайте неофициальные источники. Когда наступит время, мы сами все расскажем».

Требованию хакеров игроделы подчиняться не собираются, кроме того, они уже обратились в правоохранительные органы.

Источник
Dualshockers
Теги
игры Cyberpunk 2077

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