Анонсирована Metroid Prime 4 для Nintendo Switch

Компания Nintendo в рамках E3 2017 официально анонсировала Metroid Prime 4 для своей игровой консоли Nintendo Switch. Что удивительно, но над проектом не трудится студия Retro Studios, которая ранее работала над трилогией Metroid Prime. Создает четвертую часть новая талантливая команда, а также в разработке принимает участие продюсер сериала Кенсуке Танабе (Kensuke Tanabe).

Дата релиза проекта остается неизвестной. Нет информации и о том, каким будет игровой процесс.  

Источник
Kotaku
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