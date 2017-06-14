Анонсирована Metroid Prime 4 для Nintendo Switch

Компания Nintendo в рамках E3 2017 официально анонсировала Metroid Prime 4 для своей игровой консоли Nintendo Switch. Что удивительно, но над проектом не трудится студия Retro Studios, которая ранее работала над трилогией Metroid Prime. Создает четвертую часть новая талантливая команда, а также в разработке принимает участие продюсер сериала Кенсуке Танабе (Kensuke Tanabe).

Дата релиза проекта остается неизвестной. Нет информации и о том, каким будет игровой процесс.