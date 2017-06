Представлено новое видео Hellblade: Senua's Sacrifice

Компания Ninja Theory показала мрачный трейлер своего ожидаемого боевика Hellblade: Senua's Sacrifice. Напомним, что по сюжету главная героиня Сенуа попадет в свое подсознание, внутри которого ей предстоит выяснить тайны своего племени и справиться с собственным безумием.

По словам разработчиков, главное в Hellblade, в отличие от предыдущих игр студии (Heavenly Sword, Enslaved: Odyssey to the West, DmC: Devil May Cry), это сюжет, динамичным сражениям отводится вторая роль.

Игра выходит 8 августа на PS4 и PC. Будет продаваться по сниженной цене исключительно в цифровом формате, прохождение займет не более 7-8 часов.