Следующая игра от автора The Last Guardian будет не похожа на предыдущие

Фумито Уеда (Fumito Ueda), легендарный игровой дизайнер, создатель ICO (2001), Shadow of the Colossus (2005) и The Last Guardian (2016), заявил, что его следующая игра будет совсем не похожа на предыдущие. Он также признался, что хочет вернуться к открытому миру в своем новом проекте, на манер Shadow of the Colossus. 

Что касается сроков разработки, то Уеда надеется, что над новой игрой не придется работать 10 лет, как над The Last Guardian. Он хочет выпустить ее как можно скорее.

Также Уеда сказал, что ICO, Shadow of the Colossus и The Last Guardian изначально не задумывались похожими друг на друга. Однако в итоге они имели схожие элементы и похожую атмосферу. 

Источник
Eurogamer
Теги
игры The Last Guardian

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