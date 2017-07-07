Blizzard представила дополнение «Рыцари Ледяного Трона» для Hearthstone

Компания Blizzard Entertainment анонсировала дополнение «Рыцари Ледяного Трона» для игры Hearthstone, ранее известной как Hearthstone: Heroes of Warcraft. Дополнение принесет 135 новых карт, которые предстоит отвоевать у Короля-лича.


Комплекты карт дополнения «Рыцари Ледяного Трона» появятся в Hearthstone в версиях для Windows, Mac и мобильных устройств под управлением Windows, iOS и Android.

Их можно будет выиграть в режиме «Арены», а также приобрести за внутриигровое золото или настоящие деньги по той же цене, что и прочие комплекты карт Hearthstone. С 8 июля дня и вплоть до выхода дополнения все желающие получить аудиенцию у Короля-лича могут оформить предзаказ на 50 комплектов карт «Рыцарей Ледяного Трона» по специальной цене 2799 рублей в версиях для PC, Mac и Android (не более одной покупки для учетной записи) или 3790 р. в версии для iOS.

Источник
Blizzard
Теги
игра BLIZZARD Hearthstone

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