Pathfinder: Kingmaker установила рекорд среди российских проектов на Kickstarter

Студия Owlcat Games из России заявила, что завершила сбор средств на изометрическую ролевую игру Pathfinder: Kingmaker во вселенной Pathfinder на Kickstarter. Всего за месяц авторам удалось собрать более 900 тысяч долларов.

Среди российских проектов это рекорд за всю историю краудфандингового сервиса. Изначально авторы просили 500 тысяч долларов, однако собрали больше. Этих денег хватит на реализацию нескольких дополнительных целей.

В создании сюжета игры принимает участие известный Крис Авеллон (Chris Avellon). Релиз запланирован на август 2018-го года.