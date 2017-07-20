Новые подробности Cyberpunk 2077

В сети появилась новая информация об ожидаемой ролевой игре Cyberpunk 2077 от студии, подарившей миру трилогию "Ведьмак", CD Projekt RED. Напомним, что нас ждет полностью открытый мир, по размерам в несколько раз больший, чем в "Ведьмаке 3". В игре будет возможность свободного переключения с вида от первого лица на вид от третьего лица. Действие развернется в футуристическом Найт Сити (прототипом, что удивительно, является Калифорния), где люди подвергаются атакам сошедших с ума от использования имплантантов киберлюдей. Мир игры обещают темным и мрачным, полным насилия.

В мире Cyberpunk 2077 главному герою вживляют специальный имплантант, чтобю он мог понимать разные языки, на которых говорят жители города. Ожидается появление летающих автомобилей и других видов транспорта. Над проектом трудится команда в несколько раз больше, чем работала над третьим "Ведьмаком".





Также теперь мы знаем, что в игре будут следующие типы NPC:

Бродяги: Люди, выброшенные на улице из офисов корпораций. Сколачивают собственные банды.

Хакеры: Преступнки мира компьютеров, взламывают различные системы города. Используют кибер-улучшения.

Рокеры: Люди анархии, предпочитающие сражаться с помощью творчества и музыки.

Техники: Создают имплантаны и новое оружие.

Наемники: Выполняют военные заказы и служат в качестве наемных убийц.

Фиксеры: Торговцы с черного рынка.

Старые хакеры: Те же хакеры, только эти против использования кибер-улучшений человека.

СМИ: Журналисты, влияющие на общество.

Релиз игры запланирован на июнь 2019-го года для PC, PS4, Xbox One.