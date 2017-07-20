Новые подробности Cyberpunk 2077

В сети появилась новая информация об ожидаемой ролевой игре Cyberpunk 2077 от студии, подарившей миру трилогию "Ведьмак", CD Projekt RED. Напомним, что нас ждет полностью открытый мир, по размерам в несколько раз больший, чем в "Ведьмаке 3". В игре будет возможность свободного переключения с вида от первого лица на вид от третьего лица. Действие развернется в футуристическом Найт Сити (прототипом, что удивительно, является Калифорния), где люди подвергаются атакам сошедших с ума от использования имплантантов киберлюдей. Мир игры обещают темным и мрачным, полным насилия. 

В мире Cyberpunk 2077 главному герою вживляют специальный имплантант, чтобю он мог понимать разные языки, на которых говорят жители города. Ожидается появление летающих автомобилей и других видов транспорта. Над проектом трудится команда в несколько раз больше, чем работала над третьим "Ведьмаком".


Также теперь мы знаем, что в игре будут следующие типы NPC:

  • Бродяги: Люди, выброшенные на улице из офисов корпораций. Сколачивают собственные банды.
  • Хакеры: Преступнки мира компьютеров, взламывают различные системы города. Используют кибер-улучшения.
  • Рокеры: Люди анархии, предпочитающие сражаться с помощью творчества и музыки.
  • Техники: Создают имплантаны и новое оружие.
  • Наемники: Выполняют военные заказы и служат в качестве наемных убийц.
  • Фиксеры: Торговцы с черного рынка.
  • Старые хакеры: Те же хакеры, только эти против использования кибер-улучшений человека.
  • СМИ: Журналисты, влияющие на общество.

Релиз игры запланирован на июнь 2019-го года для PC, PS4, Xbox One.

Источник
VG247
Теги
игры Cyberpunk 2077

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