Представлен новый трейлер Need for Speed Payback

Компания Electronic Arts выпустила новое видео Need for Speed Payback, посвященное тюнингу автомобилей в игре. Разработчики из Ghost Games пообещали множество деталей и большое разнообразие, нам позволят изменить буквально каждый элемент автомобиля, как внешний, так и внутренний.

Need for Speed Payback выходит на РС, PS4 и Xbox One 10 ноября 2017 года.

Сюжетная кампания предложит сыграть за трех персонажей, Тайлера, Мака и Джесса. Сценаристы, обещают авторы проекта, написали великолепную историю о предательстве и отмщении. Действие развернется в регионе Fortune Valley, в котором развернется битва между силами добра и наркокартелем The House.

За предзаказ Payback положен набор Platinum Car Pack из пяти автомобилей: Nissan 350Z 2008, Chevrolet Camaro SS 1967, Dodge Charger R/T 1969, Ford F-150 Raptor 2016 и Volkswagen Golf GTI Clubsport 2016.

Помимо обычного издания, выходящего, предусмотрено и Deluxe с упомянутым выше Platinum Car Pack и другими бонусами. Deluxe появится раньше, 7 ноября. Также для подписчиков EA/Origin Acess со 2-го января будет доступна пробная версия на 10 часов.

Необходимости постоянного подключения к сети во время игры действительно не будет.