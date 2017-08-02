Ninja Theory сняли фильм о героине Hellblade: Senua’s Sacrifice

Члены команды Ninja Theory создали документальный фильм Hellblade: Senua's Psychosis, который рассказывает о душевном расстройстве главной героини будущего блокбастера Hellblade: Senua’s Sacrifice. Длится лента 25 минут и будет доступна всем, кто приобретет боевик после релиза.

Кстати, авторы предварительно пообщались с профессором психиатрии из Кембриджского университета, его студентами, а также людьми, страдающими психическими расстройствами. Сделано это было, чтобы атмосфера происходящего в голове Сенуа была как можно более достоверной.

Напомним, что, по сюжету игры, главная героиня представляет себя кельтской воительницей, которой нужно попасть в ад и спасти там душу возлюбленного.

Игра выходит уже 8 августа на PC и PS4.