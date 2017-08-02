Улучшенная Resident Evil: Revelations выйдет на PS4 и Xbox One 29 августа

Компания Capcom сообщила, что релиз ремастера первой части хоррора Resident Evil: Revelations состоится 29 августа этого года на PlayStation 4 и Xbox One.

По словам разработчиков, игроков ожидает самая привлекательная версия проекта. Resident Evil: Revelations идет в разрешении 1080p, может похвастаться повышенной частотой кадров, лучшей анимацией и большим количеством деталей. Все DLC, выходившие ранее, включены в переиздание. А цена игры в США составит всего 20 долларов.

Напомним, что изначально Resident Evil: Revelations появилась в 2012-ом году на Nintendo 3DS, а в 2013-ом добралась до Xbox 360, PlayStation 3, Wii U и PC. 

Источник
DualShockers
Теги
игры Resident Evil Revelations

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