В начале сентября выходит альфа-версия 3.0 Star Citizen

Компания Cloud Imperium Games сообщила, что альфа-версия 3.0 ожидаемого космического симулятора Star Citizen появится не в августе, а в сентябре, между 4 и 8 числом.

Дело в том, что разработчики столкнулись с множеством проблем, связанных с оптимизацией и отловом багов. Что касается полноценной бета-версии, то ее мы увидим в конце этого года. До релиза финального варианта Star Citizen по-прежнему далеко, случится он не раньше конца 2018-го. Ожидается, что звездных систем на момент релиза будет 60. Еще 50 добавят впоследствии.

По словам Криса Робертса (Chris Roberts), автора проекта, традиционного коммерческого запуска ждать не следует. Вероятно, бета-версия плавно переродится в финальную.

На данный момент игроки успели пожертвовать на Star Citizen 156 миллионов долларов.  

Источник
Eurogamer
Теги
игры Star Citizen

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