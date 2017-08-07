Steam ежемесячно прирастает 1,5 миллионами новых игроков

Компания Valve заявила во время презентации на Casual Connect, что ежемесячно в сервис цифровой дистрибуции Steam приходят около 1 500 000 игроков. Дело в том, что с января 2017-го пользователей стало на 27 000 000 больше. Общее же число игроков составляет на данный момент около 125 000 000.

Быстрый рост числа участников связывают с тем, что Steam набирает все большую популярность за пределами западных рынков. На данный момент 60% продаж по-прежнему приходятся на США и Европу, однако Южная Корея, Китай и Япония приносят уже 17%, рост продолжается.

Россия и страны СНГ кладут в копилку Valve 5%.  

Источник
GameSpot
Теги
игры Steam

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