По Fallout анонсировали настольную игру

Компания Fantasy Flight Games анонсировала настольную игру во вселенной Fallout. Сообщается, что в продажу она поступит до конца 2017 года. Создатели вдохновлялись событиями третьей и четвертой части ролевой серии, поэтому дизайн здесь соответствующий.

В Fallout: The Board Games игрок сможет взять на себя роль одного из пяти героев – двое выживших, супермутант, гуль или изгнанник из Братства Стали — и попытаться захватить зараженные постапокалиптические территории.

Предусмотрено взаимодействие между игроками (одновременно их может быть 4) и фракциями.

Источник
Fantasy Flight Games
Теги
игры Fallout настольные игры

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