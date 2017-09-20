Microsoft открыла предзаказ на стандартную Xbox One X

Компания Microsoft объявила о начале приема предварительных заказов на стандартную версию игровой приставки Xbox One X в международном масштабе. Напомним, в конце августа стартовал предзаказ на ограниченное издание Xbox One X Project Scorpio Edition с логотипом Scorpio, но тираж был быстро раскуплен, а теперь появилась возможность заказать и обычную версию новой приставки.





В стандартное издание Xbox One X входит сама приставка с накопителем на 1 ТБ и контроллеры. Стоимость составляет $499,99 в США и 39990 рублей в России. Розничные продажи должны начаться 7 ноября.

Графическая производительность Xbox One X достигает 6 терафлопс, она может обрабатывать 4K-игры на скорости 60 кадров в секунду и высококачественный контент для виртуальной реальности.

Приставка обладает процессором с восемью кастомными 16-нанометровыми ядрами x86 с частотой 2,3 ГГц, графикой с 40 вычислительными ядрами с частотой 1172 МГц, 12 ГБ видеопамяти GDDR5 с пропускной способностью 326 ГБ/с, 2,5-дюймовым винчестером на 1 ТБ и оптическим приводом 4K UHD Blu-ray.