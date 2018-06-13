Microsoft выпустит следующую Xbox в 2020 году

На выставке E3 (Electronic Entertainment Expo) 2018, которая проходит с 13 по 15 июня в Лос-Анджелесе, компания Microsoft подтвердила ведующуюся разработку следующего поколения своей игровой приставки Xbox. Однако сроков выхода новой консоли она не назвала. Примерные сроки стали известны благодаря ресурсу Thurrott, за которым стоит Пол Терротт (Paul Thurrott) известный техно-журналист, специализирующийся на продукции Microsoft.


По данным источников Терротта, приставка под кодовым названием Scarlett должна выйти примерно через два года, в 2020 году. Более того, Microsoft описывает Scarlett как «семейство устройств».

Фил Спенсер (Phil Spencer), глава направления Xbox, также говорил о «глубокой разработке следующИХ консолЕЙ Xbox», что тоже подтверждает «множественность» устройств в семействе Scarlett. Судя по всему, здесь будут различные вариации, как и с Xbox One.

Источник
Thurrott
Теги
Microsoft игровая приставка XBOX

Комментарии

Материалы по теме

iFixit: обновленная Xbox 360 почти не отличается от предыдущей модели

14 июня 2013

Microsoft анонсировала "самую мощную" в истории приставку Project Scorpio

14 июня 2016

Microsoft обновила Xbox 360

10 июня 2013

Microsoft оснастила геймпады клавиатурой Xbox Chatpad

5 августа 2015

Microsoft представила игровую приставку Xbox One S

13 июня 2016

Xbox One выходит в ноябре

11 июня 2013
Загрузка...
Из рубрикиИгры
Steam прекращает поддержку Windows XP и Vista с 2019 года
Анонсирована мобильная Elder Scrolls для iOS и Android
В сети появилось видео с игровым процессом Battlefield 5

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны апреля 2018 года (официальная розница) 110
Лучшие недорогие смартфоны марта 2018 года (официальная розница) 107
5 лучших дешёвых смартфонов с хорошими камерами — официальная розница, популярные модели 59
Самый долгожданный бюджетный смартфон 2018 года: обзор Xiaomi Redmi Note 5 58
Быстрый обзор Huawei P20 и P20 Pro: лучшие камеры в мире и большие аккумуляторы 55
4 дешёвых смартфона Xiaomi, которые лучше более дорогих моделей 44