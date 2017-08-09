10 лучших игр, в которые можно играть вдвоём

Одиночество — безусловное зло, если только вы не отшельник, монах или поэт. Да и культура отечественной игры изначально складывалась из совместных посиделок за 8-битными приставками. Играть вдвоем (иногда людей может быть больше) в России принято издавна. Таким совместным развлечениям и посвящена наша подборка.

Серия Gears of War (Xbox 360, Xbox One, PC)

Серия Gears of War созадна для того, чтобы ее проходили вместе. Реализация кооперативного режима тут одна из лучших не только в жанре, а вообще в игровой индустри. Вместе с другом или подругой изучение этого мрачного мира доставляет куда больше удовольствия. С точки зрения геймплея для двоих хороши решительно все части, включая слабую Judgement. Лучшей же назовем Gears of War 2.

Halo 3 (Xbox 360)

Halo (как серия) тоже идеально подходит для кооперативного прохождения. Однако наиболее мощной, самой интересной с точки зрения геймплея и истории остается третья часть. Помимо прочего, второй главный герой тут — полноценный, а не болванчик, как в Halo 4.

Mortal Kombat: Shaolin Monks (PlayStation 2, Xbox)

Лучшая игра для двух игроков во франшизе Mortal Kombat вне основной файтинг-серии. Приключения Лю Канга и Кунг Лао по локациям оригинальных Смертельных Битв с сюжетом — это настоящая мечта фаната и идеальный представитель ныне практически мертвого жанра "beat'em'up".

Chip & Dale (NES)

Любимое развлечение детства. Фаворит хрущовских пятиэтажек. Идеальный кооперативный платформер с расширенными возможностями (Чип может схватить Дейла и бросить, а также наоборот), задорной музыкой и замечательным дизайном уровней. Есть две части.

Resident Evil 5 и 6 (PC, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360)

Качественный кооперативный хоррор Resident Evil 5 и зубодробительная адовая стрелялка Resident Evil 6. Проходили в одночестве? Что же, берите друга или подругу. В кооперативе обе части заиграют новыми красками. А если захочется еще, то купите Resident Evil: Revelations 2.

Diablo III (PC, Mac OS X, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 и Xbox One)

Diablo III оказалась хороша не только как личное приключение с бесконечной резней монстров, но и как увлекательная забава для двоих на недельку-другую.

Borderlands 2 (PC, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One и Xbox 360)

Первое время вам будет казаться, что лучшей игры для двух игроков земляне еще не придумали. Примерно часов 50–60. Потом придет понимание однообразия проиходящего. Не паникуйте, перестаньте играть недельку другую, а затем включите Borderlands 2 снова. Это кооперативный наркотик, который следует принимать дозировано.

Contra (NES)

Кто не ирал в нее с дедом, отцом или бабушкой? Кажется, что Contra в начале 1990-х пришла в каждый дом бывших советских граждан. И воспоминания об этой сложной (вдвоем играть куда сложнее, чем в одиночку) шутер-аркаде живы до сих пор. Как будто это было только вчера.

Divinity: Original Sin (PC, Mac OS X, PlayStation 4, Xbox One)

Серьезная пошаговая ролевая игра и кооперативный режим — вещи, казалось бы, несовместимые. Но нет, авторы Original Sin доказали нам, что такие игры имеют право на существование и способны приносить массу удовольствия.

Guardian Heroes (Sega Saturn)

Редкая, очень ценная игра в жанре ролевой игры с элементами "beat'em'up" (или наоборот) до недавних пор была практически неизвестна в наших краях. Всему виной малая популярность 32-битного Saturn-а. Однако с 2011 года одна из лучших кооперативных игр доступна в Xbox Live Arcade. Пользуйтесь!