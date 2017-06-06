Huawei подтвердила анонс Honor 9 12 июня

Компания Huawei разместила на официальном сайте Honor постер, подтверждающий дату анонса готовящегося к выходу смартфона Honor 9. Мероприятии состоится 12 июня 2017 года в Китае.





Европейский запуск ожидается 27 июня в Берлине. По предварительным данным, Huawei Honor 9 оснащается 5,15-дюймовым с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), двойной основной камерой с модулями 20 Мп+12 Мп, 8-мегапиксельной фронтальной камерой.

Аппаратной основой стал процессор Kirin 960, 4 ГБ или 6 ГБ оперативной памяти. Емкость аккумулятора составляет 3100 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.