Meizu назвала смартфоны с грядущим обновлением Android 7.0 Nougat

Компания Meizu назвала список смартфонов, которые в ближайшее время начнут получать обновление прошивки с операционной системой Android версии 7.0 Nougat.


Владельцы Meizu Pro 6 Plus, Pro 6, Pro 6s, Pro 5, MX6, M5 Note, M3 Note и M3 Max могут записаться на программу открытого бета-тестирования до 2 июля 2017 года. Стабильная версия для обычных пользователей должна начать распространяться с 10 июля.

Отметим, что с момента изначального релиза Android 7.0 Nougat прошел уже почти год и сейчас вовсю тестируется следующее поколение ОС — Android O под номером 8.0.

Источник
Meizu
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