Vivo X9s и X9s Plus с двойными селфи-камерами дебютируют 6 июля

Компания Vivo разослала журналистам приглашения на пресс-мероприятие, посвященное анонсу топовых смартфонов Vivo X9s и X9s Plus. Конференция назначена на 6 июля 2017 года.


Смартфоны станут наследниками прошлогодних Vivo X9 и X9 Plus. Они получили двойные фронтальные камеры, металлический корпус и сканер отпечатков пальцев на передней панели, как у предшественников.

Vivo уже подтвердила, что смартфон X9s сможет похвастаться ультратонкой рамкой вокруг дисплея на 1,59 мм. По неофициальной информации, фронтальная камера получит модули на 20 и 5 Мп, а основная камера окажется 16-мегапиксельной.

Vivo X9s Plus оснащается 5,85-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 3950 мАч.

Источник
Weibo
Теги
смартфон ANDROID Vivo Vivo X9S Plus

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