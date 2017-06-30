LG готовит LG G6 Alpha и G6 Prime для Европы

Судя по всему, компания LG готовит для выпуска в Европе пару вариаций флагманского смартфона LG G6. На это намекают документы для регистрации торговых марок G6 Alpha и G6 Prime , заполненные производителем в Евросоюзе.

Интересно, что сегодня как раз начались продажи двух других версий LG G6 в Южной Кореи. Речь идет о LG G6+ с удвоенным объемом встроенной памяти (128 ГБ) и беспроводной зарядкой стандарта Qi, а также о вариации LG G6 с половинным объем памяти оригинальной модели — 32 ГБ.

Пока неясно, чем именно будут отличаться LG G6 Alpha и G6 Prime от базовой версии LG G6.

Источник
GSMInfo.nl
Теги
смартфон ANDROID LG

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