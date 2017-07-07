Флагманский Moto Z2 Force засветился в бенчмарке

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала результаты тестирования готовящегося к выпуску смартфона Moto Z2 Force, который пока не был представлен официально.





Судя по бенчмарку, смартфон с модельным номером XT-1789-05 получил дисплей с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), базируется на операционной системе Android 7.1.1 Nougat, топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 835 с графикой Adreno 540, а разрешение дисплея составит Quad HD (2560 x 1440 пикселей). Также отмечаются камеры на 5 и 12 Мп, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Предположительно, смартфон изготовлен по технологии AMOLED и имеет диагональ 5,5 дюйма.

Дебют смартфона ожидается на пресс-мероприятиив Нью-Йорке 25 июля 2017 года.