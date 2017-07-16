Nokia 8 дебютирует 31 июля

После запуска Nokia 3, Nokia 5 и Nokia 6, компания HMD Global готовится представить в ближайшее время более высокоуровневый смартфон. Nokia 8 с модельным номером TA-1004 дебютирует 31 июля 2017 года. Об этом сообщил немецкий профильный ресурс WinFuture со ссылкой на некие достоверные источники.





Nokia 8 базируется на типовом процессоре Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Он оснащается 5,3-дюймовым дисплеем с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), 13-мегапиксельной основной камерой, возможно двойной и с оптикой Zeiss.

Как ожидается, смартфон выйдет в четырех цветовых вариантах — синем, "стальном", золотистом с голубы и золотисто-медном. Ориентировочная цена составляет 589 евро.