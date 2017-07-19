Huawei выпускает Honor 9 Premium в Европе

Компания Huawei представила в Европе топовую версию флагманского смартфона Honor 9. Эта вариация выйдет в европейских регионах под названием Honor 9 Premium.


Смартфон Honor 9 Premium отличается 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. В Швейцарии уже открылся прием предварительных заказов по цене 499 швейцарских франков, что составляет порядка 454 евро или 523 доллара США. Срок начала поставок назначен на 28 августа.

Отметим, что в России с начала июля доступна стандартная версия Honor 9 с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти по рекомендованной розничной цене 26 990 рублей.

Источник
WinFuture
Теги
смартфон ANDROID Huawei Huawei Honor 9

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