Водонепроницаемый LG Q8 с двумя дисплеями выходит в Европе

Компания LG Electronics объявила о старте продаж в Европе смартфона LG Q8. Он станет доступен в основных европейских регионах начиная с этой недели, а в следующем месяце появится в Азии.





Напомним, неделю назад LG без особого шума представила Q8 в Италии. Он стал вторым после Q6 представителем серии Q. Если LG Q6, по сути, представляет собой уменьшенную и упрощенную версию флагманского G6, то LG Q8 выглядит как более компактная и простая вариация прошлогоднего LG V20, у него даже сохранился вспомогательный дисплей над основным.





LG Q8 заключен в металлический корпус и получил защиту от пыли и воды по стандарту IP67. Смартфон должен выдерживать погружение на глубину до одного метра на полчаса.





LG Q8 оснащается 5,2-дюймовым основным IPS-дисплеем с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), вспомогательным IPS-дисплеем с разрешением 160 x 1040 пикселей, сканером отпечатков пальцев, двойной основной камерой 16+8 Мп, а также фронтальной камерой на 5 Мп. Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 820, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 2 ТБ. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч.

Размеры составляют 148,9 x 71,9 x 7,9 мм, а вес — 146 граммов. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. Продажи в Италии стартуют до конца месяца по цене 599 евро.