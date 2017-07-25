Samsung Galaxy Note 8, Galaxy S9 и Note 9 обзаведутся двойными камерами

Компания Samsung Electronics планирует начать выпускать флагманские смартфоны с двойной камерой. Об этом рассказал корейский аналитик Парк Хег У (Park Hyug-woo) из инвестиционной компании Shinhan Investment.





Подразделение Samsung Electro-Mechanics будет поставлять двойные модули камер для флагманов Samsung начиная со второй половины года. Samsung Galaxy Note 8 должен получить 12-мегапиксельный телефото-модуль и 13-мегапиксельный широкоугольный модуль, вместе обеспечивающие 3-кратный оптический зум. Будущие Galaxy S9 и Note 9 также получат двойные камеры.

Напомним, Galaxy Note 8 может стать первым смартфоном Samsung с двойной камерой. Дебют должен состояться на пресс-мероприятии в Нью-Йорке, которое пройдет 23 августа 2017 года и уже подтверждено производителем. Старт продаж ожидается спустя месяц. По слухам Galaxy Note 8 окажется самым дорогим смартфоном Samsung. Цена достигнет порядка тысячи долларов в Южной Корее и более 1100 долларов в Европе, Южной и Северной Америке.