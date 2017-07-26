Caviar запускает «непобедимый» титановый Nokia 3310

Российский производитель люксовых смартфонов Caviar, известный своими экстравагантными версиями iPhone, сообщил о выпуске коллекции Nokia 3310 «Непобедимые». Серия запускается накануне дня Военно-Морского Флота.

Телефоны Nokia 3310 серии заключены в титановый корпус с эмблемами военных подразделений, ВДВ, ФСБ, ВС, ВВС, ВМФ, а также знаковыми цитатами.

Стоимость «Непобедимых» Nokia 3310 от Caviar составит 99 000 рублей, золотая версия обойдется на 20 000 рублей дороже. Телефоны для каждого рода войск выпущены лимитированным тиражом — по 99 экземпляров. Они доступны для предзаказа с 26 июля.

Источник
Caviar
Теги
Россия Nokia телефон Caviar Nokia 3310

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