Смартфон Xiaomi Mi 6C первым получит восьмиядерник Surge S2

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились подробности о готовящемся к выпуску смартфоне Xiaomi Mi 6C, пока не представленном официально.


По данным источника, Xiaomi Mi 6C может стать первым обладателем процессора Surge S2. Напомним, первый фирменный процессор Xiaomi Surge S1 дебютировал в Mi 5C, вышедшем ранее в этом году. Surge S2 описывается как 16-нанометровый восьмиядерник с четырьмя ядрами A73 частотой 2,2 ГГц и четырьмя ядрами A53 с частотой 1,8 ГГц.

Камеры получат разрешение 12 и 5 Мп. Предусмотрены две версии Xiaomi Mi 6C — с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти за 1999 китайских юаней, то есть около 297 долларов США, а также с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти за 2499 китайских юаней, то есть около 372 долларов США.

Источник
Weibo
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi

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