Samsung продала 20 миллионов Galaxy S8 и S8+

Поставки флагманских смартфонов Galaxy S8 и S8+ от компании Samsung Electronics превысили отметку в 20 миллионов в июле 2017 года. Об этом сообщило корейское издание The Investor со ссылкой на аналитическую компанию Strategy Analytics.


По данным аналитиков, корейский гигант продавал 278 800 смартфонов Galaxy S8 и S8+ в день в отчетном периоде, в результате с апреля по июнь было продано 19,8 млн устройств. А в июле поставки перевалили за 20 миллионов.

Напомним, официальный релиз Galaxy S8 и S8+ состоялся 21 апреля. По словам представителей Samsung продажи Galaxy S8 и S8+ примерно на 15% опережают показатели предшественников.

Источник
The Investor
Теги
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