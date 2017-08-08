Рассекречены цены на ASUS Zenfone 4 и Zenfone 4 Pro

В сети появилась информация о ценах на готовящиеся к выпуску смартфоны ASUS Zenfone 4, Zenfone 4 Pro и Zenfone 4 Selfie. Подробностями поделился тайваньский ресурс ePrice.





Смартфон ASUS Zenfone 4 с двойной камерой ожидается в двух версиях. Базовая вариация с модельным номером ZE554KL оценена около 365 долларов, базируется на Qualcomm Snapdragon 630, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Версия на базе процессора Snapdragon 660 обойдется в 465 долларов.

Топовый смартфон Zenfone 4 Pro обойдется в 630 долларов. Он оснащается дисплеем диагональю 5,7 дюйма с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), двойной камерой на 21 Мп с 2х зумом, процессором Qualcomm Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти

Модель Zenfone 4 Selfie оценена в 330 долларов. Она получит 16-мегапиксельную одинарную основную камеру и 12-мегапиксельную фронтальную камеру, причем селфи-камера дополняется вспышкой. Он оснащен 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), базируется на процессоре Snapdragon 625, 3 или 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти.

Анонс смартфона ASUS Zenfone 4 состоится на мероприятии под названием We Love Photo в Тайбэе 17 августа.