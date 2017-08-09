Объявлена российская цена OnePlus 5

«Марвел-Дистрибуция» сообщила о скором начале официальных продаж смартфона OnePlus 5 в российских розничных сетях. Начиная с 11 августа смартфон появится в сетях «Связной», DNS, TechnoPoint, «М.Видео», «Онлайнтрейд», MTS, а также в «Ноу-Хау» и на сайте Ozon.

Модель будет представлена в двух вариантах: 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти в сером корпусе и 8 ГБ + 128 ГБ в черном цвете по рекомендованной розничной цене 39 990 и 44 990 рублей, соответственно. Для сравнения, в США цена составляет $479 и $539, соотвественно, а в Европе — 499 и 559 евро.

Смартфон оснащается 5,5-дюймовым Optic AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD (1920 x 1080 пикселей), 16-мегапиксельной фронтальной камерой с сенсором Sony IMX 371, двойной основной камерой, состоящей из широкоугольного модуля с Sony IMX 398 на 16 Мп и телефото-модуля с Sony IMX 350 на 20 Мп, сканером отпечатков пальцев в домашней кнопке. Емкость аккумулятора составляет 3300 мАч.

Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835, 6 или 8 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Поддерживаются две SIM-карты, LTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, NFC, GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, есть порт USB Type-C 2.0, 3,5-мм разъем для наушников. Размеры составляют 152,7 x 74,7 x 7,25 мм, а вес — 153 грамма. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat с оболочкой OxygenOS.

Напомним, в июле 2016 года «Марвел-Дистрибуция» заключила эксклюзивный договор на поставки смартфонов и аксессуаров под брендом OnePlus на территории России и СНГ.