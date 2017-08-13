Samsung Galaxy Note 8 на базе Snapdragon 835 засветился в бенчмарке

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования еще одной версии готовящегося к выпуску наследника Samsung Galaxy Note 7, пока не представленного производителем официально.





На этот раз в бенчмарке появился Samsung Galaxy Note 8 с модельным номером SM-N950U. Это американская версия на базе процессора Qualcomm Snapdragon 835. Напомним, на днях в Geekbench засветилась вариация SM-N950F на основе Exynos 8895, ориентированная на европейский рынок.

Обе версии оснащены 6 ГБ оперативной памяти и работают под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat. В бенчмарке смартфон SM-N950F на основе Exynos 8895 набрал 1984 балла в одноядерном тесте и 6116 баллов в многодетном тесте. Показатели SM-N950U с Snapdragon 835 оказались скромнее — 1815 и 6066 баллов, соответственно.

Согласно более ранним утечкам, смартфон получит защиту от воды и пыли на уровне IP68 и по дизайну представляет собой, практически, двойника флагманских Galaxy S8 и S8+, дебютировавших весной. Даже с 6,3-дюймовым дисплеем Galaxy Note 8 едва больше S8+. Впрочем, он имеет налет стиля, свойственного серии Note, с более квадратными углами. Размеры составляют 162,5 x 74,6 х 8,5 мм.

Super AMOLED-дисплей имеет разрешение 1440 x 2960 пикселей и соотношение сторон 18,5:9, как у Galaxy S8. Аппаратной основой стал процессор Exynos 8895 для всех регионов, кроме США, где смартфон будет базироваться на Qualcomm Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD.

Двойная основная камера получит два 12-мегапиксельных модуля, один широкоугольный с апертурой f1.7 и системой автофокусировки Dual Pixel, второй — телефото f2.4, они обеспечивают двукратный оптический зум. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп и апертуру f1.7. Аккумулятор обладает емкостью 3300 мАч, подзарядка производится через порт USB Type-C или беспроводным способом.

Официальный дебют должен состояться 23 августа на мероприятии в Нью-Йорке, которое уже подтверждено производителем. По слухам Galaxy Note 8 окажется самым дорогим смартфоном Samsung. Цена достигнет порядка тысячи долларов в Южной Корее и более 1100 долларов в Европе, Южной и Северной Америке.