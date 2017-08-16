Основная двойная камера Samsung Galaxy Note 8 получит датчики на 13 Мп и 12 Мп

Смартфон Samsung Galaxy Note 8 покажут совсем скоро, 23 августа этого года. Сегодня из Южной Кореи пришла информация о том, какую конфигурацию может получить основная двойная камера гаджета. Утверждается, что в смартфоне используются два датчика — основной на 12 Мп (широкоугольный с апертурой f1.7 и системой автофокусировки Dual Pixel) и вспомогательный на 13 Мп (телефото f2.4) соответственно. Сообщается также о система оптической стабилизации изображения и 2-кратном оптическом зуме.

По слухам Galaxy Note 8 окажется самым дорогим смартфоном Samsung. Цена достигнет порядка тысячи долларов в Южной Корее и более 1100 долларов в Европе, Южной и Северной Америке.

Согласно более ранним утечкам, смартфон получит защиту от воды и пыли на уровне IP68 и по дизайну представляет собой, практически, двойника флагманских Galaxy S8 и S8+, дебютировавших весной. Даже с 6,3-дюймовым дисплеем Galaxy Note 8 едва больше S8+. Впрочем, он имеет налет стиля, свойственного серии Note, с более квадратными углами. Размеры составляют 162,5 x 74,6 х 8,5 мм.

Super AMOLED-дисплей имеет разрешение 1440 x 2960 пикселей и соотношение сторон 18,5:9, как у Galaxy S8. Аппаратной основой стал процессор Exynos 8895 для всех регионов, кроме США, где смартфон будет базироваться на Qualcomm Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD.

Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп и апертуру f1.7. Аккумулятор обладает емкостью 3300 мАч, подзарядка производится через порт USB Type-C или беспроводным способом.