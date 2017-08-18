Представлен список топовых смартфонов по версии AnTuTu в июле 2017 года

Напомним, что каждый месяц тест AnTuTu публикует список 10 самых топовых смартфонов в целом, а также работающих на лидирующих операционных системах Android и iOS по отдельности. Как известно, в июне самым мощным смартфоном в общем зачете оказался OnePlus 5 на Android'е, а в мае, победителем стал HTC U11.

Что касается июля, то, как и ожидалось, в нем доминируют смартфоны на чипе Snapdragon 835. На этой SoC работают 7 из 10 топовых гаджетов. В топ также попал один смартфон на Snapdragon 821, а также смартфоны Apple на чипе A10.

Первое место, как и в июне, занял OnePlus 5 с 181 614 баллами. Второе — у Nubia Z17 с 179 081 баллами. HTC U11 на третьем месте с 175 987 баллами. Четвертую позицию оккупировал Samsung Galaxy S8+ с 171 101 баллом. Пятое место у Xiaomi Mi 6. Шестое — у iPhone 7 Plus, седьмое — у Sony Xperia XZ Premium, восьмое — у Samsung Galaxy S8, девятое — у OnePlus 3T (Snapdragon 821), а десятое — у iPhone 7.