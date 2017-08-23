Sony вернет до 50% стоимости своих "водонепроницаемых" смартфонов

Компания Sony может вернуть до 50% от заплаченной за водонепроницаемый смартфон суммы или продлить гарантию на 12 месяцев для смартфонов, которые еще находятся на гарантии и на 6 месяцев для тех смартфонов, на которые действие гарантии уже не распространяется. Таковы условия предварительного соглашения между Sony и владельцами ее смартфонов. Предложение действует только в США.

Напомним, что Sony начала одной из первых защищать свои смартфоны от пыли и влаги. В рекламных роликах устройства без проблем функционировали под водой, однако в реальности все оказалось совсем не так. Позднее Sony выпустила обновленные правила использования защищенных смартфонов, запретив пользователям снимать фото и видео под водой.

Разгневанные владельцы гаджетов, поняв, что их обманули, подготовили групповой иск, в котором были отмечены 24 псевдо-водонепроницаемых смартфонов:

Xperia M2 Aqua

Xperia Z3 Dual

Xperia M2 Aqua

Xperia Z3 Dual

Xperia M4 Aqua

Xperia Z3+ Dual

Xperia ZR

Xperia Z3+

Xperia Z Ultra

Xperia Z5

Xperia Z1

Xperia Z5 Compact

Xperia Z1 Compact

Xperia Z2 Tablet (WiFi)

Xperia Z1s (T-Mobile)

Xperia Z2 Tablet (LTE)

Xperia Z2 Xperia Z2 Tablet (Verizon LTE)

Xperia Z3 Xperia Z3 Tablet Compact (WiFi)

Xperia Z3 Compact

Xperia Z3 Tablet Compact (LTE)

Xperia Z3 (T-Mobile)

Xperia Z4 Tablet (WiFi)

Xperia Z3v (Verizon)

Xperia Z4 Tablet (LTE)