Sony вернет до 50% стоимости своих "водонепроницаемых" смартфонов

Компания Sony может вернуть до 50% от заплаченной за водонепроницаемый смартфон суммы или продлить гарантию на 12 месяцев для смартфонов, которые еще находятся на гарантии и на 6 месяцев для тех смартфонов, на которые действие гарантии уже не распространяется. Таковы условия предварительного соглашения между Sony и владельцами ее смартфонов. Предложение действует только в США. 

Напомним, что Sony начала одной из первых защищать свои смартфоны от пыли и влаги. В рекламных роликах устройства без проблем функционировали под водой, однако в реальности все оказалось совсем не так. Позднее Sony выпустила обновленные правила использования защищенных смартфонов, запретив пользователям снимать фото и видео под водой. 

Разгневанные владельцы гаджетов, поняв, что их обманули, подготовили групповой иск, в котором были отмечены 24 псевдо-водонепроницаемых смартфонов:

  • Xperia M2 Aqua
  • Xperia Z3 Dual
  • Xperia M2 Aqua
  • Xperia Z3 Dual
  • Xperia M4 Aqua
  • Xperia Z3+ Dual
  • Xperia ZR
  • Xperia Z3+
  • Xperia Z Ultra
  • Xperia Z5
  • Xperia Z1
  • Xperia Z5 Compact
  • Xperia Z1 Compact
  • Xperia Z2 Tablet (WiFi)
  • Xperia Z1s (T-Mobile)
  • Xperia Z2 Tablet (LTE)
  • Xperia Z2 Xperia Z2 Tablet (Verizon LTE)
  • Xperia Z3 Xperia Z3 Tablet Compact (WiFi)
  • Xperia Z3 Compact
  • Xperia Z3 Tablet Compact (LTE)
  • Xperia Z3 (T-Mobile)
  • Xperia Z4 Tablet (WiFi)
  • Xperia Z3v (Verizon)
  • Xperia Z4 Tablet (LTE)
Источник
Xperia Waterproof Settlement
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SONY смартфоны SONY XPERIA

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