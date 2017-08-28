Стартовали поставки безрамочного смартфона Essential

Стартап Essential Products, наконец-то, начал поставки своего первого смартфона Essential заказавшим его пользователям. Об этом сообщается в официальном аккаунте компании в Twitter.





Пару недель назад Энди Рубин (Andy Rubin), создатель мобильной операционной системы Android, покинувший Google в 2014 году, объявил о начале полноценного массового производства и доступности смартфона для заказа. Смартфон Essential был анонсирован в мае и изначально должен был начать продаваться в середине июня. Безрамочный смартфон Essential сейчас можно заказать в белом и черном цветовых вариантах на сайте Essential с доставкой только по США, через американского оператора Sprint и у ритейлер Best Buy. На сайте Essential смартфон предлагается за $699.





Смартфон отличается тонкими рамками вокруг дисплея, в корпусе используется титан, задняя панель выполнена из керамики, а передняя панель защищена стеклом Corning Gorilla Glass 5. Одной из главных особенностей смартфона модульная экосистема, позволяющая легко подключать в смартфону различные аксессуары-модули с помощью магнитного крепления.

Смартфон оснащается 5,71-дюймовым дисплеем с разрешением 2560 x 1312 пикселей, сканером отпечатков пальцев, 13-мегапиксельной двойной основной камерой с вспомогательным монохромным сенсором, 8-мегапиксельной фронтальной камерой, аккумулятором емкостью 3040 мАч. Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти UFS 2.1.