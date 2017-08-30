Смартфон Archos Diamond Alpha Plus получил двойную камеру

Компания Archos представила к выставке IFA 2017, которая пройдет с 1 по 6 сентября в Берлине, смартфон Diamond Alpha Plus. Это продвинутая модель в металлическом корпусе со сканером отпечатков пальцев и двойной основной камерой.





Archos Diamond Alpha Plus оснащается 5,2-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и защитным стеклом Corning Gorilla Glass, фронтальной камерой на 16 Мп. Двойная основная камера получала 13-мегапиксельные цветной и монохромный сенсоры Sony.

Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 652 с частотой 1,8 ГГц, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч. Есть порт USB Type-C.

Смартфон Archos Diamond Alpha Plus появится в продаже в Европе в октябре 2017 года по цене 399,99 евро.