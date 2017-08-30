Смартфон Archos Diamond Alpha Plus получил двойную камеру

Компания Archos представила к выставке IFA 2017, которая пройдет с 1 по 6 сентября в Берлине, смартфон Diamond Alpha Plus. Это продвинутая модель в металлическом корпусе со сканером отпечатков пальцев и двойной основной камерой.


Archos Diamond Alpha Plus оснащается 5,2-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и защитным стеклом Corning Gorilla Glass, фронтальной камерой на 16 Мп. Двойная основная камера получала 13-мегапиксельные цветной и монохромный сенсоры Sony.

Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 652 с частотой 1,8 ГГц, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч. Есть порт USB Type-C.

Смартфон Archos Diamond Alpha Plus появится в продаже в Европе в октябре 2017 года по цене 399,99 евро.

Источник
Archos
Теги
смартфон ANDROID ARCHOS IFA 2017

Комментарии

Материалы по теме

7 правил, которые опасно нарушать, когда заказываешь смартфон из Китая

28 августа

Archos выпускает недорогие смартфоны Oxygen с 5-дюймовыми дисплеями

16 июня 2014

Archos представляет 8-дюймовый планшет с 4G и трио смартфонов

21 февраля 2014

IFA 2013: Смартфон Archos 50 Oxygen с Full HD экраном и камерами на 13 и 5 Мп

2 сентября 2013

Выбираем лучший недорогой смартфон: сравнительный тест 6 моделей

29 августа

Доступные смартфоны Archos 45c и 50b Platinum со сменными панелями появились в России

26 сентября 2014
Из рубрикиТелефоны
ZTE представила Nubia Z17 Lite с двойной камерой
Samsung представила смарт-часы Gear Sport
Док в iOS 11 заменит экранную кнопку в iPhone 8

Обсуждаемое

Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 179
Обзор смартфонов Samsung Galaxy J3, J5 и J7 2017: дешевые «Самсунги» на замену «китайцам»? 108
5 недорогих, но очень мощных смартфонов 89
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 50
5 отличных смартфонов, которые резко подешевели 37
Абонент МТС со специальным тарифом для роуминга скачал навигатор на 120 тысяч рублей 29