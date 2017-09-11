Безрамочный Vivo X20 дебютирует 21 сентября

Китайская компания Vivo планирует представить безрамочный смартфон X20 на мероприятии 21 сентября в Пекине. Об этом сообщил сам производитель через официальный аккаунт в Weibo, китайском аналоге Twitter.





По предварительным данным, смартфон оснащается 5,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1080 x 2160 пикселей, 24-мегапиксельной фронтальной камерой и двойной 24-мегапиксельной основной камерой на задней панели.

Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 660 и 6 ГБ оперативной памяти. Аккумулятор обладает емкостью 3500 мАч. Отмечается также разблокировка с распознаванием лица со скоростью 0,1 сек.